Farsight выглядит как смесь Silent Hill и интернет-лиминальности - анонсирован необычный психологический хоррор

Индийская студия Studio Noori анонсировала Farsight — психологический хоррор от первого лица с сильным уклоном в лиминальную эстетику и тревожную атмосферу «неправильных» пространств. Игра выйдет на PC в третьем квартале 2026 года, а позже доберётся и до консолей.

Судя по описанию и первым материалам, Farsight делает ставку не на дешёвые скримеры, а на постоянное чувство беспокойства. Игроку предстоит управлять 12-летним ребёнком, которого отправляют в загадочную клинику CWell Eyecare якобы для «исправления» проблем со зрением. Но очень быстро история уходит в сторону сюрреализма: бесконечные поля, циклические коридоры, странный дом из таблиц проверки зрения и ощущение, будто сама реальность начинает ломаться.

Главная особенность игры — использование портативной консоли FUNTIME-GO. С её помощью можно делать низкокачественные снимки, показывающие то, чего герой не видит обычными глазами. Идея явно вдохновлена хоррорами вроде Fatal Frame, но подана через эстетику дешёвой электроники 90-х, что только усиливает ощущение странной ностальгии.

Вообще Farsight очень активно играет на теме детских страхов и воспоминаний. Рация с голосом «единственного друга», бинокль для слежки за чем-то вдалеке, игровые картриджи как способ убежать от происходящего — всё это создаёт атмосферу тревожного сна, где привычные вещи постепенно становятся пугающими.

На фоне засилья однотипных инди-хорроров проект Studio Noori пока выглядит необычно именно за счёт атмосферы. Вместо бесконечных монстров и погонь авторы делают ставку на психологическое давление и чувство иррационального дискомфорта. И если студии удастся удержать этот тон на протяжении всей игры, у Farsight есть шанс стать одним из самых любопытных хорроров ближайших лет.