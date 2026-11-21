Studio Noori назвала сроки выхода Farsight — психологического хоррора от первого лица о школьнике, попавшем внутрь образов из аппарата для проверки зрения. В ролике показаны знакомый дом посреди поля, наблюдение через замочные скважины, бинокль и камеру FUNTIME-GO.

Обычный осмотр у окулиста переносит двенадцатилетнего героя в тревожное лиминальное пространство, связанное с домом внутри устройства. Игроку предстоит исследовать это место и следить за странными фигурами, которые могут оказаться ближе, чем кажутся. Камера FUNTIME-GO позволит заглянуть под поверхность окружающего мира и заметить скрытые детали.

Farsight выйдет в Steam в 2027 году.