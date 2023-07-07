Авторы градостроителя c элементами выживания Farthest Frontier раскрыли подробности о предстоящем крупном обновлении ©

Farthest Frontier - градостроитель с элементами выживания, дебютировавшая в раннем доступе в прошлом году, - все еще находится в разработке перед своим "правильным" релизом. Разработчики из студии Crate Entertainment объявили об интересной функции, которая появится в игре со следующим обновлением.

После ее введения, помимо средневековых цитаделей и таунхаусов, в построенных нами городах появятся... церкви, но ни одна из известных религий в них исповедоваться не будет.

Как объявили разработчики во время вчерашней трансляции, обновление 0.9, выход которого запланирован на август, позволит игрокам строить в городах собственный храм с "персонализированной верой". Это позволит получить особые реликвии, которые дадут специфические бонусы нашим поселениям.

Представленные религиозные артефакты смогут, в том числе:

повысить рождаемость жителей,

обеспечить более быстрый рост деревьев и больше фруктов в садах,

уменьшить голод среди жителей,

заставить продукты питания портиться медленнее,

увеличить урон, наносимый солдатам.

Стоит отметить, что реликвии можно будет комбинировать в различных сочетаниях для достижения удовлетворительных результатов.

Система пользовательских религий - не единственное нововведение, анонсированное разработчиками. В Farthest Frontier, помимо прочего, появятся здания гильдий отдельных профессиональных групп, что позволит повысить эффективность работы в той или иной отрасли.

Как эти новые возможности впишутся в игровой процесс, мы узнаем в августе. Вскоре после этого Farthest Frontier должна выйти из раннего доступа на Steam в конце этого года.