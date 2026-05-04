Farthest Frontier добавляет питомцев и новые угрозы - первое DLC с неприятными сюрпризами выйдет в мае

Farthest Frontier готовится получить первое дополнение уже в мае, и на этот раз разработчики из Crate Entertainment решили сделать интересный ход: добавить в суровую стратегию больше «живого» уюта, но при этом не убрать привычную жестокость выживания. В результате получается редкий баланс — когда милые питомцы соседствуют с новыми экологическими проблемами.

Главное нововведение — система питомцев. В поселениях появятся кошки и собаки, и это не просто декоративный элемент. Собаки будут защищать поля от оленей и других вредителей, а также сопровождать охотников, превращаясь в полноценный игровой инструмент. Кошки же берут на себя более «тихую» роль — контроль популяции крыс. По сути, игра впервые добавляет живых помощников, которые реально влияют на экономику поселения.

Интересно, что питомцев можно будет разводить. Игроки смогут покупать животных у торговцев, размещать их в питомниках и получать разные вариации внешности. Для стратегии такого масштаба это шаг в сторону более «симуляторного» подхода, где даже мелкие детали начинают формировать уникальность поселений.

Появятся и новые постройки — вольеры и будки, которые позволяют грамотно распределять питомцев по важным зонам. И если раньше инфраструктура была чисто утилитарной, то теперь она начинает учитывать ещё и «живую» составляющую города.

Но, как и положено Farthest Frontier, вместе с уютом приходит и давление. В игру добавляют сурков, уничтожающих урожай, и лис, охотящихся на кур. Это не просто косметические враги — это ещё один слой микрокризисов, которые заставляют игрока постоянно реагировать и пересматривать приоритеты.

В итоге DLC выглядит не как «расширение ради контента», а как попытка сделать мир более органичным и непредсказуемым. И, что важно, игра остаётся верна себе: даже когда ты заводишь собаку ради уюта, она всё равно становится частью системы выживания.