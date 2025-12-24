ЧАТ ИГРЫ
Farthest Frontier 09.08.2022
Стратегия, Строительство, Песочница
8.3 457 оценок

Разработчик Farthest Frontier уличил игрока в пиратстве после жалобы на внутриигровое время

Extor Menoger Extor Menoger

Курьезная ситуация произошла на форуме сообщества Steam, посвященном градостроительной стратегии Farthest Frontier. Пользователь под ником BigBadAss33 создал тему с обращением к авторам игры. В своем сообщении он попросил разработчиков исправить время в игре или хотя бы добавить опцию для его ручной настройки.

На данную жалобу обратил внимание сотрудник студии Crate Entertainment, выступающий под ником Zantai. Представитель команды разработчиков не стал вдаваться в технические подробности или запрашивать логи ошибок. Вместо этого он лаконично посоветовал автору темы приобрести игру, а не запускать версию не для Steam.

Судя по всему, упомянутая пользователем проблема с течением времени является либо специфическим багом взломанной версии, либо намеренной защитой от копирования, внедренной авторами. Вскоре после ответа разработчика обсуждение было закрыто модератором. Farthest Frontier является градостроительным симулятором в антураже средневековья, где игроку необходимо развивать поселение и защищать жителей от болезней и набегов.

Комментарии:  5
yar1097

Может он просто в оффлайн режиме стима играл?

1
JENYOK777

У чела могут попросту быть скрыты игры от челов не в друзьях или вообще всех.
Чёт бредик от разраба.

Neko-Aheron JENYOK777

Там видно, что он владеет игрой

JENYOK777 Neko-Aheron

Тогда тем более непонятны предъявы

Neko-Aheron

Если кому интересно. Вот этот пост

