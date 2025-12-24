Разработчик Farthest Frontier уличил игрока в пиратстве после жалобы на внутриигровое время

Курьезная ситуация произошла на форуме сообщества Steam, посвященном градостроительной стратегии Farthest Frontier. Пользователь под ником BigBadAss33 создал тему с обращением к авторам игры. В своем сообщении он попросил разработчиков исправить время в игре или хотя бы добавить опцию для его ручной настройки.

На данную жалобу обратил внимание сотрудник студии Crate Entertainment, выступающий под ником Zantai. Представитель команды разработчиков не стал вдаваться в технические подробности или запрашивать логи ошибок. Вместо этого он лаконично посоветовал автору темы приобрести игру, а не запускать версию не для Steam.

Судя по всему, упомянутая пользователем проблема с течением времени является либо специфическим багом взломанной версии, либо намеренной защитой от копирования, внедренной авторами. Вскоре после ответа разработчика обсуждение было закрыто модератором. Farthest Frontier является градостроительным симулятором в антураже средневековья, где игроку необходимо развивать поселение и защищать жителей от болезней и набегов.