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Farthest Frontier 09.08.2022
Стратегия, Строительство, Песочница
8.3 349 оценок

Разработчики Farthest Frontier представили план развития на пути к полной версии игры

monk70
Новости

Crate Entertainment, разработчики игры-симулятора на выживание Farthest Frontier, поделились планом развития, ведущим к ее полному релизу. С момента запуска в раннем доступе игра была продана тиражом более 1 миллиона копий, собрала более 1,5 миллиона списков желаний и получила тысячи очень положительных отзывов в Steam. В этом плане описаны захватывающие основные функции, которые игроки могут ожидать на пути к запуску 1.0.

Farthest Frontier в настоящее время находится в раннем доступе, и разработчики представили совершенно новую дорожную карту, чтобы дать игрокам представление об основных функциях и улучшениях, которые все еще запланированы для запуска игры 1.0. Эти обновления включают в себя значительный прирост производительности, новую механику, корректировку баланса и улучшения качества жизни.

Основные моменты:

  • v0.9.3: Ожидайте значительного повышения производительности в первом (но не последнем) обновлении оптимизации игры.
    • Основные улучшения оптимизации, внутренние тесты показывают до 100% улучшенной частоты кадров в поселениях с более чем 2000 жителей деревни
    • Изменен темп игры для более расслабленного опыта на скорости 1x.
    • Увеличен радиус привлекательности и развлечения для более гибкого планирования города
    • Новые элементы управления боем, включая более простой выбор военной компании, улучшенный ИИ лучника и новую кнопку отступления в гарнизон.
  • v0.9.4: Достигните новых высот в обновлении жилья 5-го уровня.
    • Улучшайте свои убежища до внушающих благоговение особняков и повышайте величие своего города.
    • Улучшайте пекарню до престижной кондитерской и удовлетворяйте желания своих людей в новых предметах роскоши.
  • v0.9.5: Расширяйте свои горизонты в игровом процессе и обновлении качества жизни!
    • Перемещайтесь по своему поселению и окружающей дикой местности, готовясь к набегам с помощью новой мини-карты.
    • Профессионально управляйте своими фермами с помощью специального окна сводки урожая.
    • Получайте вознаграждение за исследование, эксплуатируя потерянные места сбора.
  • v0.9.6: Возьмите под контроль игру и оживите свой город в обновлении симуляции.
    • У жителей деревни будут голосовые реплики, и они будут проводить свое заслуженное время отдыха, расслабляясь и взаимодействуя с вашим городом, делая его более живым. Попрощайтесь с бессмысленными блужданиями.
    • Создайте свой идеальный игровой опыт с помощью переработанного пользовательского игрового режима, в котором вы можете решить, как именно вы хотите играть.
  • v1.0: Достигните окончательной победы в обновлении Технологического дерева.
    • Технологическое дерево значительно расширит ваши возможности при настройке вашего поселения по вашему желанию, позволяя вам оптимизировать производство, сельское хозяйство и армию по вашему усмотрению.
    • Станьте победителем с новыми (необязательными) условиями победы. Оставьте свой след на фронтире с помощью великолепных памятников.
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