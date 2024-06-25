Разработчики Farthest Frontier представили план развития на пути к полной версии игры

Crate Entertainment, разработчики игры-симулятора на выживание Farthest Frontier, поделились планом развития, ведущим к ее полному релизу. С момента запуска в раннем доступе игра была продана тиражом более 1 миллиона копий, собрала более 1,5 миллиона списков желаний и получила тысячи очень положительных отзывов в Steam. В этом плане описаны захватывающие основные функции, которые игроки могут ожидать на пути к запуску 1.0.
Farthest Frontier в настоящее время находится в раннем доступе, и разработчики представили совершенно новую дорожную карту, чтобы дать игрокам представление об основных функциях и улучшениях, которые все еще запланированы для запуска игры 1.0. Эти обновления включают в себя значительный прирост производительности, новую механику, корректировку баланса и улучшения качества жизни.
Основные моменты:
- v0.9.3: Ожидайте значительного повышения производительности в первом (но не последнем) обновлении оптимизации игры.
- Основные улучшения оптимизации, внутренние тесты показывают до 100% улучшенной частоты кадров в поселениях с более чем 2000 жителей деревни
- Изменен темп игры для более расслабленного опыта на скорости 1x.
- Увеличен радиус привлекательности и развлечения для более гибкого планирования города
- Новые элементы управления боем, включая более простой выбор военной компании, улучшенный ИИ лучника и новую кнопку отступления в гарнизон.
- v0.9.4: Достигните новых высот в обновлении жилья 5-го уровня.
- Улучшайте свои убежища до внушающих благоговение особняков и повышайте величие своего города.
- Улучшайте пекарню до престижной кондитерской и удовлетворяйте желания своих людей в новых предметах роскоши.
- v0.9.5: Расширяйте свои горизонты в игровом процессе и обновлении качества жизни!
- Перемещайтесь по своему поселению и окружающей дикой местности, готовясь к набегам с помощью новой мини-карты.
- Профессионально управляйте своими фермами с помощью специального окна сводки урожая.
- Получайте вознаграждение за исследование, эксплуатируя потерянные места сбора.
- v0.9.6: Возьмите под контроль игру и оживите свой город в обновлении симуляции.
- У жителей деревни будут голосовые реплики, и они будут проводить свое заслуженное время отдыха, расслабляясь и взаимодействуя с вашим городом, делая его более живым. Попрощайтесь с бессмысленными блужданиями.
- Создайте свой идеальный игровой опыт с помощью переработанного пользовательского игрового режима, в котором вы можете решить, как именно вы хотите играть.
- v1.0: Достигните окончательной победы в обновлении Технологического дерева.
- Технологическое дерево значительно расширит ваши возможности при настройке вашего поселения по вашему желанию, позволяя вам оптимизировать производство, сельское хозяйство и армию по вашему усмотрению.
- Станьте победителем с новыми (необязательными) условиями победы. Оставьте свой след на фронтире с помощью великолепных памятников.