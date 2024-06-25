Разработчики Farthest Frontier представили план развития на пути к полной версии игры

Crate Entertainment, разработчики игры-симулятора на выживание Farthest Frontier, поделились планом развития, ведущим к ее полному релизу. С момента запуска в раннем доступе игра была продана тиражом более 1 миллиона копий, собрала более 1,5 миллиона списков желаний и получила тысячи очень положительных отзывов в Steam. В этом плане описаны захватывающие основные функции, которые игроки могут ожидать на пути к запуску 1.0.

Farthest Frontier в настоящее время находится в раннем доступе, и разработчики представили совершенно новую дорожную карту, чтобы дать игрокам представление об основных функциях и улучшениях, которые все еще запланированы для запуска игры 1.0. Эти обновления включают в себя значительный прирост производительности, новую механику, корректировку баланса и улучшения качества жизни.

Основные моменты: