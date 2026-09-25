Симулятор выживания Farthest Frontier уличили в подмене европейской истории американским мифом

Историк-медиевист Болонского университета Андреа Мараски в беседе на канале Andrew Channel заявил, что градостроительный симулятор выживания Farthest Frontier от студии Crate Entertainment продвигает ложное представление о средневековой Европе. По оценке исследователя, ключевой игровой процесс проекта полностью скопирован с мифологии освоения Дикого Запада и североамериканской колонизации, не имея связи с реалиями Старого Света.

В Farthest Frontier небольшая группа поселенцев уходит на нетронутые земли, чтобы основать автономную деревню с нуля, вырубая густые леса, вспахивая целину и отражая нападения хищников и разбойников на фронтире. Мараски подчеркнул, что в феодальной Европе подобный сценарий был невозможен, так как вся земля континента была жестко поделена между сеньорами, монархами и церковью, а бесхозных пространств для свободной колонизации просто не существовало.

Farthest Frontier наименее средневековая из всех, ведь в реальном средневековье никогда не возникало ситуации, где группа колонистов отправляется возделывать дикие поля, бороться с дикими зверями и врагами на фронтире. Это в чистом виде миф об американском колониализме на землях будущих Соединенных Штатов, который мало что может рассказать о средневековой Европе.

- Андреа Мараски, историк-медиевист и доцент Болонского университета

По словам историка, средневековый европейский крестьянин никогда не обладал статусом вольного первопроходца. Жизнь земледельцев всегда протекала в условиях строгой зависимости от феодала, общинных ограничений и церковных податей. Самовольный уход в леса ради возведения независимого форпоста привел бы к немедленному силовому конфликту с законным владельцем территории, взимавшим налоги с каждого земельного надела.

Мараски заметил, что другие исторические проекты вроде Manor Lords хотя бы пытаются отображать феодальную структуру зависимости, пусть и с заметным перекосом в сторону экономического менеджмента. В Farthest Frontier разработчики просто упаковали типичный американский миф о пионерах фронтира в декорации из фахверковых построек, железных доспехов и луков, скрыв под средневековым фасадом принципиально иную историческую канву.

Симулятор Farthest Frontier вышел в раннем доступе в августе 2022 года и продолжает получать регулярные контентные обновления. Команда Crate Entertainment сосредоточилась на развитии механик сельского хозяйства, симуляции эпидемий и производственных цепочек, удерживая стабильную аудиторию в сервисе Steam.