Состоялся релиз Farthest Frontier - средневекового градостроительного симулятора от создателей Grim Dawn

В Steam состоялся полноценный релиз Farthest Frontier - средневекового градостроительного симулятора от авторов Grim Dawn. Игра вышла из раннего доступа спустя более трёх лет разработки. Farthest Frontier вышла без защиты и уже появилась в сети.

Проект от студии Crate Entertainment сочетает хардкорный геймплей, но допускает и мирный режим без боевых столкновений. Игрокам предстоит возглавить группу поселенцев, обосновавшихся на краю изведанного мира, и построить город с нуля. Нужно добывать ресурсы, развивать ремесла, налаживать торговлю и защищать жителей от нападений врагов.

Разработчики реализовали сложную экономическую систему: в игре доступно 16 видов сырья, 19 видов пищи, 32 типа предметов для производства, а так же более 190 строений и большое древо технологий из 140 элементов.

Есть в игре и элементы выживания: горожанам требуется чистая вода, разнообразная еда, одежда и обувь, чтобы избежать болезней вроде дизентерии, цинги или простуды. Игрокам также предстоит бороться с грызунами - переносчиками чумы, строить хижины целителя и запасать травы для лечения.

Игра поддерживает "Мастерскую Steam", что позволяет пользователям создавать собственный контент. Сообщается, что следующим проектом Crate Entertainment станет стратегия в реальном времени на новом движке, а затем студия выпустит Grim Dawn 2, которая выйдет не раньше, чем через 6 лет.