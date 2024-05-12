Создатель Grim Dawn и Farthest Frontier о стратегиях: "Я очень люблю его, но это жанр для задротов"

Недавно PC Gamer взял интересное интервью у Артура Бруно, создателя сравнительно небольшой студии Crate Entertainment, среди заслуг которой Grim Dawn и Farthest Frontier. В ходе беседы разработчик рассказал, что он думает об играх в жанре RTS, и показал, как к этому жанру относятся более крупные компании.



Сама Crate Entertainment сейчас работает над стратегией в реальном времени, но пока не раскрывает никаких подробностей. Однако студия не ставит перед собой цель создать большой хит, потому что, как сказал Бруно, RTS уже не так популярны, как 10-20 лет назад, и, вероятно, мало надежды на то, что эта тенденция изменится.

Мне кажется, что RTS никогда не станут мейнстримом. Мне жаль это говорить. Я очень люблю ее, но это жанр для задротов, и только ограниченная часть населения будет интересоваться подобными играми.

Это не значит, что такие игры не могут быть успешными. В качестве примера хитовой RTS создатель привел StarCraft II от Blizzard, которая разошлась миллионными тиражами и стала важной частью киберспортивного мира.



Тем не менее с момента выхода StarCraft II прошло уже более 10 лет, и за это время рынок видеоигр сильно изменился. Крупные корпорации уже не слишком благосклонно относятся к идее создания стратегической игры в реальном времени, что блестяще продемонстрировал Бруно, вспоминая разговор с представителями Embracer Group.

Они спросили (представители Embracer Group), над чем мы работаем, и когда я упомянул RTS, они вздохнули: "А, почему вы именно над RTS работаете?". Они также сказали: "RTS по своей сути предназначена только для ПК, зачем вам работать над игрой для одной платформы, если вы можете создать что-то для нескольких платформ и в другом жанре".

Генеральный директор Crate Entertainment объяснил, что такой подход обусловлен масштабом деятельности компаний. Если крупная корпорация решает развивать какую-то продукцию, она хочет, чтобы она продавалась десятками миллионов копий. Небольшие компании, напротив, могут довольствоваться несколькими.



Наконец, стоит упомянуть, что вышеупомянутый Артур Бруно недавно "поссорился" с создателем Manor Lords Гжегожем Сташеньем. Владелец Crate Entertainment был раздосадован тем, что игроки называют средневековую стратегию разработчика "работой одного человека".