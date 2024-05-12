Создатель Grim Dawn и Farthest Frontier о стратегиях: "Я очень люблю его, но это жанр для задротов"

Недавно PC Gamer взял интересное интервью у Артура Бруно, создателя сравнительно небольшой студии Crate Entertainment, среди заслуг которой Grim Dawn и Farthest Frontier. В ходе беседы разработчик рассказал, что он думает об играх в жанре RTS, и показал, как к этому жанру относятся более крупные компании.
Сама Crate Entertainment сейчас работает над стратегией в реальном времени, но пока не раскрывает никаких подробностей. Однако студия не ставит перед собой цель создать большой хит, потому что, как сказал Бруно, RTS уже не так популярны, как 10-20 лет назад, и, вероятно, мало надежды на то, что эта тенденция изменится.
Мне кажется, что RTS никогда не станут мейнстримом. Мне жаль это говорить. Я очень люблю ее, но это жанр для задротов, и только ограниченная часть населения будет интересоваться подобными играми.
Это не значит, что такие игры не могут быть успешными. В качестве примера хитовой RTS создатель привел StarCraft II от Blizzard, которая разошлась миллионными тиражами и стала важной частью киберспортивного мира.
Тем не менее с момента выхода StarCraft II прошло уже более 10 лет, и за это время рынок видеоигр сильно изменился. Крупные корпорации уже не слишком благосклонно относятся к идее создания стратегической игры в реальном времени, что блестяще продемонстрировал Бруно, вспоминая разговор с представителями Embracer Group.
Они спросили (представители Embracer Group), над чем мы работаем, и когда я упомянул RTS, они вздохнули: "А, почему вы именно над RTS работаете?". Они также сказали: "RTS по своей сути предназначена только для ПК, зачем вам работать над игрой для одной платформы, если вы можете создать что-то для нескольких платформ и в другом жанре".
Генеральный директор Crate Entertainment объяснил, что такой подход обусловлен масштабом деятельности компаний. Если крупная корпорация решает развивать какую-то продукцию, она хочет, чтобы она продавалась десятками миллионов копий. Небольшие компании, напротив, могут довольствоваться несколькими.
Наконец, стоит упомянуть, что вышеупомянутый Артур Бруно недавно "поссорился" с создателем Manor Lords Гжегожем Сташеньем. Владелец Crate Entertainment был раздосадован тем, что игроки называют средневековую стратегию разработчика "работой одного человека".
Что в этом жанре для задротов ? они не сложней обычных жанров, и даже гораздо интересней
К сожалению сейчас в жанре присутствует слишком много микроменеджмента. А вот это уже для задротов.
И это сложно реализовать на приставках.
Когда изобретут интересные РТС, которые управляются легко с геймпада - тогда жанр вспомнят издатели. А так никто не хочет вкладываться в это.
да не много там микроменеджмента не больше чем в других играх
Ну неправда же, сони вон не хочет продавать игры
Что за чушь? Совсем головой поехал на старости лет? Или всегда был настолько тупым? С каких пор, жанр стратегия - для задротов? Что там надо задрачивать? Что за чушь.
Дота, фортнай, контра и так далее - вот это для задротов. Если там ты не задрачивал сотни часов, то задрочат тебя. А в жанр стратегии - вообще не надо задрачивать. Надо быть просто умнее чем вот этот разраб. И с этим условием, справяться 90% населения Земли
все сложные игры с большим количеством механик, в которых нужно разбираться ни один десяток часов - для задротов. в стратегиях много всего, казуальные игроки этим не интерсуются, это для задротов. казуальные игроки проходят игры за 30-50 часов и начинают другую игру, не задерживаясь в прошлой