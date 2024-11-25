Создатели Farthest Frontier решили не связываться с зимними блокбастерами и перенесли релиз на весну

Создателям Farthest Frontier потребуется ещё немного времени, чтобы довести свой средневековый градостроительный симулятор до ума. Игра должна была выйти до конца года, но команда Crate Interactive решила перенести релиз на весну 2025-го.

Разработчики признались, что пока не могут добиться нужной производительности — города с населением в несколько тысяч человек слишком сильно нагружают компьютеры игроков. Да и сама игра неожиданно разрослась — команда постоянно придумывает новые улучшения, из-за чего первоначальный график полетел под откос.

Ну а третья причина переноса связана с праздниками, а точнее — с большими издателями. В декабре и следующие пару месяцев они буквально забрасывают игроков рекламой своих блокбастеров, и маленьким независимым проектам в этой суматохе просто не пробиться.

А пока игроки ждут полной версии, разработчики выпустили новый трейлер, где показали, как крошечные деревушки превращаются в большие средневековые города.