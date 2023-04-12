2D-игра на выживание Farworld Pioneers, от бывших разработчиков Rimworld и Starboud, выйдет 30 мая ©

2D-игра Farworld Pioneers в жанре симулятора выживания выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и Microsoft Store 30 мая, объявили издатель tinyBuild и разработчик Igloosoft. Она также будет доступна через Xbox Game Pass.

"Farworld Pioneers - это сочетание множества различных жанров и механик", - сказал основатель и разработчик Igloosoft Ро Уотсон в пресс-релизе. "Мы объединили песочницу с колонистами с искусственным интеллектом и механикой строительства базы, чтобы дать игрокам повод постоянно расширять и улучшать свою колонию".

В этой космической «песочнице» с открытым миром правила устанавливаете вы сами. Приглашайте друзей на свой сервер или заводите новые знакомства на публичных серверах. Выбирайте, как играть: мирно сосуществуя с другими в режиме кооператива или примкнув к одной из враждующих фракций.