Farworld Pioneers 30.05.2023
6.3 3 оценки

2D-игра на выживание Farworld Pioneers, от бывших разработчиков Rimworld и Starboud, выйдет 30 мая

©
butcher69
Новости

2D-игра Farworld Pioneers в жанре симулятора выживания выйдет для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam и Microsoft Store 30 мая, объявили издатель tinyBuild и разработчик Igloosoft. Она также будет доступна через Xbox Game Pass.

"Farworld Pioneers - это сочетание множества различных жанров и механик", - сказал основатель и разработчик Igloosoft Ро Уотсон в пресс-релизе. "Мы объединили песочницу с колонистами с искусственным интеллектом и механикой строительства базы, чтобы дать игрокам повод постоянно расширять и улучшать свою колонию".

В этой космической «песочнице» с открытым миром правила устанавливаете вы сами. Приглашайте друзей на свой сервер или заводите новые знакомства на публичных серверах. Выбирайте, как играть: мирно сосуществуя с другими в режиме кооператива или примкнув к одной из враждующих фракций.
Трейлеры
10
2
Последние посты по игре Farworld Pioneers
TinyBuild и Igloosoft выпустили демоверсию Farworld Pioneers в Steam - игры напоминающую Terraria в космосе
TinyBuild и Igloosoft выпустили демоверсию Farworld Pioneers в Steam - игры напоминающую Terraria в космосе
2D-игра на выживание Farworld Pioneers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2023 году
2D-игра на выживание Farworld Pioneers выйдет на ПК в раннем доступе Steam в 2023 году
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex Row

Террария в фантастическом сеттинге (скорее starbound), приправленная безумием римворлда- в это я буду гамать)

2
Mimpro

Хотел увидеть порт Starbound на свитч, но и это неплохо выглядит. Надеюсь

2