Бывшие разработчики Rimworld и Starboud выпустят 2D-игру на выживание Farworld Pioneers на PlayStation 15 августа ©

Farworld Pioneers, научно-фантастическая песочница с открытым миром от бывших разработчиков Rimworld и Starbound из Igloosoft в сотрудничестве с издателем tinyBuild, выходит на PlayStation 4 и PlayStation 5 во вторник, 15 августа 2023 года.

Начав с кирки, вашего лучшего друга NPC и того, кто пережил аварийную посадку, постройте убежище и выживите в первую ночь, прежде чем столкнуться с более долгосрочными опасностями. Создайте ферму до того, как у вас закончатся консервы, и создайте плавильню и рабочий стол, чтобы превратить обильные руды в полезное оружие и инструменты. Но самое главное, нанимайте других выживших, назначайте им работу, управляйте их потребностями и наблюдайте, как импровизированное убежище превращается в процветающую колонию.

Мир опасен, и не только от инопланетных существ — за богатыми ресурсами придут вражеские рейдеры. Сражайтесь с ними в ретро-геймплее с боковой прокруткой, но с изюминкой: физика влияет на все: от движения персонажа до траектории пули и рикошета гранат. Продвигайтесь вниз по дереву технологий, исследуйте инопланетные биомы и глубже погружайтесь в недра планеты, чтобы открыть знания и средства для создания миниганов, лазерного оружия и еще более разрушительных инструментов.

Исследователи должны завоевать планету, чтобы открыть план постройки космического корабля и, наконец, доставить свою колонию к звездам. Вас ждут новые биомы на других планетах, наполненные новыми врагами, новыми ресурсами и новыми приключениями. Делайте это в одиночку или на серверах с участием до 32 игроков. Играйте мирно или назначьте разные фракции, чтобы сражаться в PvP на суровом инопланетном ландшафте.

Farworld Pioneers уже доступна на ПК и Xbox Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК в Steam. Она поддерживает английский, португальский (Бразилия), французский, итальянский, немецкий, испанский (Испания), японский, корейский, русский и упрощенный китайский языки.