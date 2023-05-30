Состоялся релиз 2D-игры на выживание Farworld Pioneers от бывших разработчиков Rimworld и Starboud ©

Farworld Pioneers, научно-фантастическая песочница с открытым миром от бывших разработчиков Rimworld и Starbound из Igloosoft в партнерстве с издателем tinyBuild, сегодня строит новый потусторонний дом на Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox Game Pass и PC через Steam и приложение Xbox. Запуск на PlayStation 4|5 состоится в четверг, 14 июня.

Отправляйтесь в необычное приключение после аварийной посадки на чужую планету. Исследуйте разнообразные биомы на нескольких планетах и раскройте внеземные секреты. Выживайте за счет скудных ресурсов, чтобы построить процветающую пограничную колонию.

Развивайте навыки земледелия, исследований и множества задач, необходимых для терраформирования некогда пустынной планеты. Используйте ядерную энергию, спасайте выживших, собирайте команду, готовую защищать поселение, и выходите за пределы своей первой планеты, чтобы колонизировать другие миры. Наслаждайтесь жизнью межгалактических первопроходцев в одиночку или присоединяйтесь к 32 друзьям на одном сервере, чтобы принять участие в PvP или кооперативном режиме.

"Наш опыт работы в таких играх, как Rimworld и Starbound, подтолкнул нас к созданию собственной "песочницы", - говорит Ро Уотсон, основатель и разработчик Igloosoft. "Мы с нетерпением ждем, когда увидим, какие огромные колонии создадут игроки, как они будут избегать безвременной гибели (или нет!) и захватывать целые планеты по всей галактике".