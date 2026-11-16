Разработчики представили новый трейлер Fat Goblins — командного PvP-экшена в реальном времени, в котором игрокам предстоит строить оборону замков, сражаться с противниками и спасать похищенных принцесс. Игра уже доступна на PC.

В Fat Goblins две команды противостоят друг другу, пытаясь проникнуть на вражескую базу и освободить свою принцессу раньше соперников. Для победы придётся не только атаковать чужие укрепления, но и защищать собственный замок, мешая противникам добраться до пленницы.

Однако разработчики придумали довольно необычный способ замедлить вражескую команду. Поверженных противников можно превращать в еду и скармливать пленённой принцессе, делая её ещё толще. Чем больше она весит, тем сложнее соперникам будет унести её с вашей базы.

Помимо кровавых сражений и строительства оборонительных сооружений, игроки смогут воровать головные уборы друг у друга. Новый трейлер демонстрирует хаотичные командные битвы и абсурдный юмор, на котором построена игра.