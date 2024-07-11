Издатель Manor Lords готовит еще один хит? Fata Deum собирается вернуть дух Black & White и Populous

За последние несколько лет Hooded Horse зарекомендовала себя как один из лучших издателей стратегических игр, подарив миру такие хиты, как Against the Storm, Xenonauts 2, Workers & Resources: Soviet Republic и, конечно же, блокбастер Manor Lords.

Вскоре к этому списку может добавиться еще одна жемчужина - Fata Deum, вдохновленная классическими симуляторами бога, такими как Populous и Black & White. На днях разработчики представили новый геймплейный трейлер.

Разработанная немецкой студией 42 Bits Entertainment, Fata Deum выйдет эксклюзивно для PC в Steam, Epic Games Store и GOG. Уже в этом году игра станет доступна в раннем доступе, с поддержкой русского языка.

В Fata Deum вы примерите на себя роль божества, борющегося с другими богами за контроль над волшебной страной. Днем ваше влияние на людей будет ограничено внушением, но ночью божественная сила возрастет, позволяя отдавать прямые приказы - от строительства деревень до набегов на вражеские поселения.

Fata Deum предоставит вам полную свободу в выборе божественного пути. Вы можете заботиться о своих подданных, ведя их к процветанию, или же стать темным деспотом, сеющим страх и завоевывающим силой. В этом вам помогут богатые возможности и божественные силы.