Fata Deum - Симулятор Бога вышел в раннем доступе

Новая игра в жанре симулятора бога Fata Deum вышла в ранний доступ в Стим.

Игра представляет собой духовного наследника легендарной серии Black and White - игроки так же берут на себя роль бога и управляют миром: развивают цивилизацию, влияют на верующих и сражаются с другими богами за власть. Игра состоит из двух циклов - Днём нужно активно управляет поселениями и напрямую взаимодействует с последователями а так же творить чудеса. Ночью игрокам предстоит планировать, отдавать приказы и вмешиваться в сны смертных. Вы можете выбрать каким богом стать - добрым и заботливым, или злым и разрушительным.

На данный момент в игре доступно 2 острова со своими особенностями - Скулто и Вердесис.

https://store.steampowered.com/app/1330360/Fata_Deum__Simulyator_Boga