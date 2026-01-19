Разработчики намекнули на возможный ремейк оригинальной Fatal Frame

Фанаты серии survival horror снова интересуются: увидим ли ремейк первой Fatal Frame? На этот вопрос редакция 4Gamer получила ответ от Макото Сибаты, директора франшизы в Koei Tecmo. По его словам, идея ремейка обсуждалась и внутри компании, но реализовать её непросто.

«Концепция «фотографирования духов» была в своё время революционной, — пояснил Сибата. — Продолжая серию, мы добавили новые элементы, и если бы мы просто переработали оригинальную Fatal Frame, количество сценариев и персонажей оказалось бы ограниченным, пришлось бы многое пересматривать».

Также он отметил, что первая часть короткая по сюжету и времени прохождения, поэтому Crimson Butterfly стала более логичным кандидатом на ремейк. Впрочем, это не исключает возможности переработки первой игры: «Если удастся значительно расширить и усовершенствовать оригинал, мы сможем предложить новый опыт игрокам».

Сибата подчеркнул, что решение зависит от того, смогут ли разработчики создать полноценный и насыщенный проект. На данный момент внимание Koei Tecmo сосредоточено на ремейке Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, который выйдет 12 марта 2026 года. Однако надежда на возвращение первой части остаётся — и фанаты могут ожидать анонсы в будущем.