Багряная бабочка возвращается: анонсирован ремейк Fatal Frame 2 для PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC

Koei Tecmo и Team NINJA официально представили FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE — полномасштабное переосмысление культового ужастика 2003 года. Релиз игры запланирован на начало 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC (Steam).

Вторая часть серии Fatal Frame считается одной из самых жутких игр своего времени. Она рассказывает историю сестёр-близнецов Мио и Маю Амакура, оказавшихся в заброшенной деревне, населённой мстительными духами. Их единственное оружие — мистическая Camera Obscura, способная запечатывать призраков.

Ремейк не ограничивается лишь визуальным обновлением. Team NINJA переработала графику, звук и управление, сделав исследование и сражения более глубокими. Camera Obscura сохранила свою центральную роль, но теперь она предлагает расширенные возможности, а новый механик «Держась за руки с Маю» добавляет эмоциональный пласт, подчеркивая связь между сёстрами.

Сюжет остаётся верен оригиналу: Маю, ведомая багряной бабочкой, исчезает в таинственной деревне, стёртой с карт. Мио отправляется за ней и постепенно раскрывает правду о зловещем ритуале, обрёкшем место на вечную ночь. Каждое её действие становится эхом трагедий прошлого, заставляя вновь переживать ужасы древней тайны.

Возвращение Crimson Butterfly обещает подарить как старым поклонникам, так и новичкам уникальный опыт хоррора, где мрак, страх и семейная связь переплетаются в пугающем танце.