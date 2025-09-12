Багряная бабочка возвращается: анонсирован ремейк Fatal Frame 2 для PS5, Xbox Series, Switch 2 и PC

Koei Tecmo и Team NINJA официально представили FATAL FRAME 2: Crimson Butterfly REMAKE — полномасштабное переосмысление культового ужастика 2003 года. Релиз игры запланирован на начало 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и PC (Steam).
Вторая часть серии Fatal Frame считается одной из самых жутких игр своего времени. Она рассказывает историю сестёр-близнецов Мио и Маю Амакура, оказавшихся в заброшенной деревне, населённой мстительными духами. Их единственное оружие — мистическая Camera Obscura, способная запечатывать призраков.
Ремейк не ограничивается лишь визуальным обновлением. Team NINJA переработала графику, звук и управление, сделав исследование и сражения более глубокими. Camera Obscura сохранила свою центральную роль, но теперь она предлагает расширенные возможности, а новый механик «Держась за руки с Маю» добавляет эмоциональный пласт, подчеркивая связь между сёстрами.
Сюжет остаётся верен оригиналу: Маю, ведомая багряной бабочкой, исчезает в таинственной деревне, стёртой с карт. Мио отправляется за ней и постепенно раскрывает правду о зловещем ритуале, обрёкшем место на вечную ночь. Каждое её действие становится эхом трагедий прошлого, заставляя вновь переживать ужасы древней тайны.
Возвращение Crimson Butterfly обещает подарить как старым поклонникам, так и новичкам уникальный опыт хоррора, где мрак, страх и семейная связь переплетаются в пугающем танце.
Русского нет- в топку тогда.
А че не японский?
Был уже ремейк для вии второй части при чем переведенный на русский фанатами, лучше бы ремейкнули первую
так это ремастер ремейка прям как с РЕ1
Помню купил диск с ней в ларьке а он пустой был лол))
... и с того момента жизнь твоя была ареалом ужаса и страха с которым ты борешься и по сей день пропивая последние нейроблокаторы запивая все водкой :D
А ремейк 1-й части есть?
это ремастер ремейка 2 части
О, неплохо. Надеюсь на удобное управление и камеру. Вот, разрабам Dreadout, которые явно вдохновились этой серией игр, нужно было тоже делать ремейк первой части, а не ленивый ремастер, который не нужен, даже фанатам игры, не говоря о рандомных игроках.