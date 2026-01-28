Демо-версия Fatal Frame 2: Crimson Butterfly выйдет 5 марта - представлен новый трейлер и коллаборация с Silent Hill f

Koei Tecmo и Team Ninja анонсировали, что демо-версия ремейка Fatal Frame 2: Crimson Butterfly выйдет 5 марта 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S и PC. Поклонников также порадовали анонсом коллаборации с Silent Hill f - новой игрой знаменитой серии, действие которой происходит в Японии, а также новыми подробностями об этом долгожданном обновлении классического японского хоррора. В честь начала предзаказов на Nintendo Switch 2 команда представила трейлер с музыкой популярной исполнительницы Цуки Амано.

В ремейке Fatal Frame 2: Crimson Butterfly сестры-близняшки попадают в покинутую деревню, кишащую мстительными духами, и используют Camera Obscura - устройство, способное запечатлеть и заточить необъяснимое, - в качестве своего единственного оружия. Полноценный ремейк второй части франшизы представляет новые игровые элементы, включая совершенно новую концовку с песней "Utsushie" от Цуки Амано, дополнительные побочные истории и ранее неизвестные локации.

Ужас усиливается благодаря анонсированной коллаборации с новой игрой серии Silent Hill f. Костюмы по мотивам Silent Hill f будут добавлены в игру в качестве бесплатного загружаемого контента вскоре после релиза. Подробности обновления будут раскрыты в ближайшие недели.

Полная версия Fatal Frame 2: Crimson Butterfly выйдет 12 марта 2026 года на всех объявленных платформах с поддержкой японской и английской озвучки, а также локализацией текста на несколько языков. Русский пока не заявлен.