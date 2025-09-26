Геймдиректор ремейка Fatal Frame 2: Crimson Butterfly рассказал об улучшениях в новом геймплейном трейлере

Во время трансляции Xbox на Tokyo Game Show 2025 компания Koei Tecmo представила новый геймплейный трейлер Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake. Геймдиректор Макото Шибата поделился подробностями о том, какие изменения ждут игроков в обновленной версии культового хоррора.

Основой геймплея по-прежнему остается Camera Obscura — загадочный фотоаппарат, способный подчинять враждебных духов. Игрокам предстоит использовать различные фокусировки и фильтры зума, которые теперь будут играть еще более важную роль в зависимости от типа призрака.

Для ремейка разработчики внедрили плавные анимации, обновленную механику и повысили общую сложность. К проекту подключилась студия Team Ninja, помогая доработать боевую систему и управление. Игроков ждет большее количество предметов для исследования, новые локации и особая функция «Держась за руки с Маю», изначально задуманная для оригинала, но не реализованная. Эта механика должна усилить эмоциональную связь между героиней Мио и её сестрой.

Релиз Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake состоится в начале 2026 года на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch 2.