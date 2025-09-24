ЧАТ ИГРЫ
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly 27.11.2003
Новый ремейк Fatal Frame 2 подвергся цензуре

2BLaraSex 2BLaraSex

Недавно анонсированный ремейк культовой хоррор-игры Fatal Frame II: Crimson Butterfly, запланированный к выпуску в начале 2026 года, подвергся цензуре. В социальной сети X опубликовали сравнительные изображения, показывающие эволюцию дизайна костюма главной героини Мио Амакуры в разных версиях игры: от оригинала 2003 года и ремейка 2012 года до ремейка 2026 года. На предоставленных скриншотах видно, что костюм Мио в новом ремейке стал менее открытым по сравнению с версией 2012 года: героине прикрыли декольте и сделали более длинную юбку. Фанаты разделились на два лагеря: одни считают, что изменения в дизайне костюма портят аутентичность более ранней версии, другие указывают, что ремейк ближе к изначальному дизайну PlayStation 2.

В ремейке 2032 года они будут носить хиджабы, - прокомментировал один из игроков.

Ремейк Fatal Frame II: Crimson Butterfly, разработанный Koei Tecmo и Team Ninja, обещает обновлённую графику, улучшенный звук и новые элементы геймплея. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 и ПК.

DepressedPyrrhus

Бляха муха, она же школьница. Кого-то реально беспокоит, что костюм более закрытый?

10
Избранный Иноса

Японцев я полагаю)))

2
Madiark

Ясно лучше играть в ремейк для вий через эмулятор

4
PersonaR8

А ремейк первой части был?

1
Эдмон Дантес

Нет.

1
bysaturn

Да нормально выглядит. В 2012 явно старались сексоголиков забайтить, но раскрытия и там нет.

1
Max P

Моддеры исправят.