Пугающая красота и отсутствие скримеров: создатели ремейка Fatal Frame 2 объяснили, чем особенна их игра

В преддверии выхода ремейка культовой хоррор-игры Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, релиз которого состоится 12 марта, режиссеры Макото Сибата и Хидэхиро Накадзима рассказали в интервью GamesRadar+ о философии японского хоррора и объяснили, почему их проект до сих пор выделяется на фоне современных ужастиков.
По словам разработчиков, секрет успеха заключается вовсе не в обилии скримеров или графическом насилии. Настоящий японский хоррор, как считают авторы, строится на сдерживании и работе воображения игрока.
Мы ограничиваем скримеры и откровенное насилие. Вместо этого мы стимулируем воображение игрока.
Ключевая особенность их игры - неразрывная связь красоты и ужаса. Разработчики признаются, что стремились передать не только страх, но и чувство хрупкой, ветшающей прелести заброшенной японской деревни, где разворачивается действие. В обновленной версии это особенно заметно по тщательно проработанным деталям: нежному кружеву на камисоле героини Мэйо, мерцанию красной бабочки, ведущей ее по сюжету, и общей атмосфере "отравленной красоты". Режиссер объясняет:
Мне кажется, что красота часто содержит в себе страх или даже яд. Красивые вещи могут пугать, а пугающие - быть красивыми. Эти два понятия тесно связаны, почти как близнецы, и в конечном счете они - две стороны одной медали.
Ремейк Fatal Frame 2: Crimson Butterfly выходит 12 марта. Игрокам предстоит вновь отправиться в зараженную призраками деревню Минаками, чтобы найти пропавшую сестру-близнеца Маю.
В оригинал не играл, но ремейк жду, игра заинтересовала
Цензура, вот особенность.
У меня и отсутсвие игры на диске было когда то)
Я посмотрел трейлер, раньше она была более атмосферная, Где-то фиксированая камера, а теперь она выглядит как dlc к Mask of The Lunar Eclipse , последние 2 части выходившие на ПК очень унылые и все девушки там одинаковые с неестественными фигурами а дебильными анимациями ходьбы, первая часть была не плоха модели хоть и анимешные но визуально больше близки реалу, лучше бы её делали просто графический ремейк