Ремейк Fatal Frame 2 появился благодаря фанатам - разработчики услышали просьбы игроков

Культовая, но долгое время остававшаяся в тени серия Fatal Frame получила новый шанс благодаря настойчивости поклонников. По словам создателей, именно просьбы сообщества стали ключевой причиной разработки ремейка Fatal Frame II: Crimson Butterfly.

Режиссёры Макото Сибата и Хидэхико Накадзима рассказали, что после выхода недавних ремастеров студия получила множество обращений с просьбой обновить именно вторую часть. Ранее компания Koei Tecmo выпустила обновлённые версии Maiden of Black Water и Mask of the Lunar Eclipse, однако именно Crimson Butterfly чаще всего упоминалась фанатами как наиболее достойная полноценного возвращения.

«Ответ на эти голоса стал главной причиной начала проекта», — подчеркнули разработчики.

Оригинальная игра 2003 года считается одной из самых атмосферных в жанре survival horror. История сестёр Мио и Маю Амакура, оказавшихся в заброшенной деревне с призраками, до сих пор остаётся одной из самых запоминающихся в серии. В ремейке команда уделила особое внимание не только визуальному обновлению и современной графике, но и деталям костюмов героинь, сохранив их стиль и цветовую палитру, адаптировав при этом под современные стандарты.

Игроки смогут рассмотреть обновлённые модели в фоторежиме — разработчики отдельно отметили работу над текстурами и материалами одежды.

Выход ремейка намечен на 12 марта. Для давних поклонников это шанс вновь вернуться в пугающий мир камеры-обскуры, а для новых игроков — возможность познакомиться с одной из самых знаковых историй японского хоррора.