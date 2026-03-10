Ремейк культового хоррора Fatal Frame 2: Crimson Butterfly получает сдержанные оценки от критиков

Вслед за громким и явно успешным релизом Resident Evil Requiem со всех сторон, японская игровая индустрия предлагает геймерам еще одну порцию классического хоррора. Уже сегодня состоится полноценный релиз ремейка одного из самых значимых ужастиков эпохи PlayStation 2 — Fatal Frame 2: Crimson Butterfly. В день премьеры западные профильные издания опубликовали свои рецензии, и мнения критиков разделились, оставив проекту не самый впечатляющий средний балл.

Как сообщается, на агрегаторе OpenCritic игра получила среднюю оценку 78 баллов из 100 — её рекомендуют 79% рецензентов. На Metacritic дела обстоят чуть скромнее — 75 баллов на основе первых 24 обзоров. Большинство журналистов хвалят проект за феноменальную густую атмосферу, однако безжалостно ругают за устаревший технический и геймплейный фундамент.

Почти все рецензенты солидарны в том, что история Мио и Маю в затерянной деревне Минаками до сих пор способна пробирать до мурашек. Push Square назвали игру «возможно, одной из самых страшных в истории», отметив гнетущий и обволакивающий саунд-дизайн. Обновленная графика вдохнула в трагическую историю новую жизнь, подчеркивая чувство постоянного напряжения и «экзистенциального ужаса», которое вызывает проклятое место.

Атмосфера и графика отмечаются всеми критиками, как главное достоинство обновленного издания. Однако вместе с этим у проекта есть и не самые лучшие стороны:

Устаревший геймплей. Перемещение героини часто описывается как мучительно медленное, а управление Камерой-обскурой в 2026 году многим показалось громоздким, разориентирующим и раздражающим (особенно в формате сражений от первого лица). Журналист Game Informer пожаловался, что чаще испытывал не страх, а фрустрацию от затянутых и утомительных битв с призраками.

Техническое состояние. Авторы из Press Start выразили серьезное недоумение по поводу работы игры на актуальных платформах: на консолях зафиксирован лок частоты кадров на отметке в 30 FPS, причем даже он порой сопровождается статтерами (подергиваниями картинки).

Отсутствие изменений. Некоторые критики отметили, что, в отличие от революционных ремейков той же Resident Evil, это возвращение выглядит скорее как просто хороший апгрейд с минимальными структурными изменениями, оставляющим "ошибки в ДНК" эпохи нулевых.

Как подытожил портал Dexerto: "Это обязательная игра для поклонников японского хоррора и отличная замена после прохождения Resident Evil, даже несмотря на то, что не все новые механики приземлились удачно".

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake выходит 10 марта 2026 года для PlayStation 5, ПК и других консолях.