Silent Hill вторгся в Fatal Frame: в ремейке Crimson Butterfly появился жуткий кроссоверный скин

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA выпустили новый кроссоверный контент для Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. В игру добавили костюм по мотивам Silent Hill f.

Игроки могут примерить образ Симидзу Хинако — героини будущего хоррора. В набор входит тёмно-синяя школьная форма и зловещая лисья маска. Одежду может носить Мио Амакура, а маска доступна и для неё, и для Маю.

Экипировать предметы можно у Фонаря-бабочки — в меню смены одежды в точках сохранения.

Сам ремейк Fatal Frame II вышел 12 марта на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Новый кроссовер добавляет ещё больше мрачной атмосферы в и без того пугающее приключение.