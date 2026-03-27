Silent Hill вторгся в Fatal Frame: в ремейке Crimson Butterfly появился жуткий кроссоверный скин

Издатель Koei Tecmo и разработчик Team NINJA выпустили новый кроссоверный контент для Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake. В игру добавили костюм по мотивам Silent Hill f.
Игроки могут примерить образ Симидзу Хинако — героини будущего хоррора. В набор входит тёмно-синяя школьная форма и зловещая лисья маска. Одежду может носить Мио Амакура, а маска доступна и для неё, и для Маю.
Экипировать предметы можно у Фонаря-бабочки — в меню смены одежды в точках сохранения.
Сам ремейк Fatal Frame II вышел 12 марта на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК. Новый кроссовер добавляет ещё больше мрачной атмосферы в и без того пугающее приключение.
Ну вот кстати F могла вполне стать одной из частей Fatal Frame. Нафига было назвать это Silent Hill не понятно
А мне не понравился ремейк, графика конечно норм, но вот всяких неинтересных и незапоминающихся механик добавили много, меня ещё обучали даже в 3ей главе ,это пзд .А со сложностью что сделали и регенерацией призраков я вообще молчу, на легком уровне сложности убивал призрака полчаса зае...ся, он регенится, я оригинал на эмуляторе проходил 2 раза не парясь, как здесь на легком