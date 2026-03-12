Состоялся релиз игры FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE - обновлённой версии культовой японской игры

Сегодня состоялся релиз хоррора FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE от компании Koei Tecmo — современной версии одного из самых известных японских survival-horror начала 2000-х. Игра получила переработанную графику, обновлённую систему управления и ряд улучшений геймплея, сохранив при этом атмосферу оригинала.

Ремейк уже получил хорошие оценки от различных игровых изданий: средний рейтинг проекта на Metacritic держится примерно на уровне 75/100, а на OpenCritic — около 76/100. Журналисты особенно хвалят атмосферу японского хоррора, напряжённый сюжет и обновлённую визуальную часть, хотя некоторые отмечают медленный темп и спорные изменения в боевой системе.

Сюжет FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE рассказывает историю сестёр-близнецов Мио и Маю Амакара, которые оказываются в загадочной деревне, исчезнувшей с карты. Исследуя заброшенные дома и древние святилища, героини сталкиваются с потусторонними силами и пытаются раскрыть мрачные тайны этого места. Главным оружием против духов становится мистическая камера Camera Obscura, позволяющая отражать атаки призраков с помощью фотографий.

Благодаря ремейку культовая история получила вторую жизнь и стала доступна новому поколению игроков, сохранив фирменную атмосферу японского психологического ужаса. Игра представляет собой полностью обновлённую версию оригинального проекта 2003 года, который многие фанаты считают одной из самых страшных частей серии.

Ремейк доступен на PlayStation 5, Xbox Series X and Series S, PC и Nintendo Switch 2.