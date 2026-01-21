Создатели ремейка Fatal Frame 2: Crimson Butterfly рассказали о возвращении классического ужаса и новых механиках

Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC и Nintendo Switch 2.Студии Koei Tecmo и Team Ninja раскрыли подробности разработки полного ремейка культового хоррора Fatal Frame II: Crimson Butterfly. Директора проекта, Хидехико Накадзима и Макото Сибата, рассказали о том, как команда переосмысливает классику эпохи PlayStation 2 для современной аудитории, сохраняя при этом густую атмосферу страха.

Ключевым изменением в ремейке станет отказ от фиксированной камеры в пользу вида от третьего лица из-за плеча. По словам разработчиков, приближение камеры к персонажу значительно усиливает эффект погружения при исследовании жуткой деревни Минаками. Чтобы управление было отзывчивым и современным, Team Ninja внедрила технологию motion matching, сделав движения героинь более реалистичными.

Серьезным доработкам подверглась и боевая система с использованием Камеры-обскуры. Сражения станут более проактивными: игрокам не придется просто ждать атаки призрака. В арсенале появятся новые функции, такие как фокус, зум и сменные фильтры. Например, «Парацептуальный фильтр» позволит увеличить дальность атаки, а «Фильтр экспозиции» — замедлить врагов.

Также авторы представили новую систему «Силы воли». Этот параметр снижается, когда героиня бежит или подвергается нападению духов. Если шкала опустеет, девушка упадет и станет легкой добычей для призраков. Восстановить силы можно будет с помощью предметов или взяв за руку сестру-близнеца Маю.

Важно отметить, что ремейк не просто копирует оригинал, но и расширяет его. В игру добавят новые побочные истории, дополнительные зоны для исследования и, что особенно важно, совершенно новую концовку, для которой была написана специальная музыкальная композиция «Utsushie» от Цукико Амано.

Ранее разработчики уже демонстрировали обновленную графику и жуткую атмосферу в трейлере. Оценить визуальный скачок и узнать подробности показа можно в нашем прошлом материале:

Релиз обновленной Fatal Frame II: Crimson Butterfly состоится 12 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PlayStation 5, ПК и Nintendo Switch 2.