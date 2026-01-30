Стали известны системные требования ремейка хоррора Fatal Frame 2: Crimson Butterfly

KOEI Tecmo объявила официальные системные требования ремейка Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, который выйдет 12 марта.
Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 1050 Ti или AMD Radeon R9 380X. Также игре потребуется 30 ГБ свободного места на диске. С такой конфигурацией ПК вы сможете запустить игру в разрешении 720p с частотой 30 кадров в секунду, используя графические настройки «Максимальная производительность».
KOEI Tecmo рекомендует использовать процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700XT. С такой конфигурацией ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду, используя графические настройки «Стандарт».
Минимальные (1280×720, 30 FPS):
- Требуется 64-битный процессор и операционная система
- ОС: Windows 11, 64-бит
- Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G или выше
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GeForce RTX 1050 Ti 4 ГБ, Radeon R9 380X 4 ГБ или выше
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 30 ГБ SSD
Рекомендуемые (1920×1080, 30 FPS):
- Требуется 64-битный процессор и операционная система Система
- ОС: Windows 11, 64-бит
- Процессор: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 3600XT или выше
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 ГБ, Radeon RX 5700XT 8 ГБ или выше
- DirectX: Версия 12
- Место на диске: 30 ГБ SSD
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake — это полный ремейк второй игры знаменитой серии ужасов. Эта японская классика ужасов, любимая фанатами по всему миру, рассказывает историю сестёр-близнецов Мио и Маю Амакура. Во время посещения ручья из их детства Мио вспоминает прошлое, но Маю уносит странная красная бабочка. Следуя за ней, она оказывается в таинственной деревне, которой, кажется, не существует.
Fatal Frame 2: Crimson Butterfly полностью обновит оригинальную игру, улучшив графику, звук и сделав игровой процесс более плавным. Управление также было обновлено, чтобы стать более современным и удобным. Камера-обскура, самый важный инструмент серии, теперь подарит игрокам ещё более захватывающие впечатления — как при исследовании деревни, так и при сражениях с призраками.
Эти отбитые косоглазые выродки отрабатывают на чужих нациях свое психическое оружие. Нормальные люди просто не могут создавать весь тот бред который рождают эти уникумы. Отряд 731 в действии, только теперь он перебрался в игровые студии и тестирует свои наработки не на отдельных людях а на целых народах.
в игре только 30 фпс?)
Все как обычно: ничего со времён выхода Mask of the Lunar Eclipse в плане графики, а системки взлетели в 2 раза . Оптимизон в сделку не входил
5060 потянет наверное
живем