Стали известны системные требования ремейка хоррора Fatal Frame 2: Crimson Butterfly

KOEI Tecmo объявила официальные системные требования ремейка Fatal Frame 2: Crimson Butterfly, который выйдет 12 марта.

Для запуска игры на ПК геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 3400 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 1050 Ti или AMD Radeon R9 380X. Также игре потребуется 30 ГБ свободного места на диске. С такой конфигурацией ПК вы сможете запустить игру в разрешении 720p с частотой 30 кадров в секунду, используя графические настройки «Максимальная производительность».

KOEI Tecmo рекомендует использовать процессор Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600XT с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700XT. С такой конфигурацией ПК вы сможете запустить игру в разрешении 1080p с частотой 30 кадров в секунду, используя графические настройки «Стандарт».

Минимальные (1280×720, 30 FPS):

Требуется 64-битный процессор и операционная система

ОС: Windows 11, 64-бит

Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 3400G или выше

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: GeForce RTX 1050 Ti 4 ГБ, Radeon R9 380X 4 ГБ или выше

DirectX: Версия 12

Место на диске: 30 ГБ SSD

Рекомендуемые (1920×1080, 30 FPS):

Требуется 64-битный процессор и операционная система Система

ОС: Windows 11, 64-бит

Процессор: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 3600XT или выше

Память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 ГБ, Radeon RX 5700XT 8 ГБ или выше

DirectX: Версия 12

Место на диске: 30 ГБ SSD

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake — это полный ремейк второй игры знаменитой серии ужасов. Эта японская классика ужасов, любимая фанатами по всему миру, рассказывает историю сестёр-близнецов Мио и Маю Амакура. Во время посещения ручья из их детства Мио вспоминает прошлое, но Маю уносит странная красная бабочка. Следуя за ней, она оказывается в таинственной деревне, которой, кажется, не существует.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly полностью обновит оригинальную игру, улучшив графику, звук и сделав игровой процесс более плавным. Управление также было обновлено, чтобы стать более современным и удобным. Камера-обскура, самый важный инструмент серии, теперь подарит игрокам ещё более захватывающие впечатления — как при исследовании деревни, так и при сражениях с призраками.