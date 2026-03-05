Вышла демо-версия ремейка Fatal Frame 2: Crimson Butterfly

В Steam и на консолях PS5, Xbox Series X и Nintendo Switch 2, вышла демо-версия ремейка культовой хоррор-игры Fatal Frame 2: Crimson Butterfly от Koei Tecmo и Team NINJA. Прогресс из демо переносится в полную версию, так что для фанатов хорроров это идеальный способ подготовиться к полному релизу игры 12 марта 2026 года.

Демо-версия охватывает первую главу "Потерянная деревня". Близняшки Мио и Маю Амакура, посещая места своего детства у Ручья Воспоминаний, следуют за загадочной алой бабочкой и оказываются в туманном лесу, который приводит их в затерянную деревню Минаками.

В этой деревне царит вечная ночь - последствие провалившегося ритуала Багровой Жертвы. Исследуя заброшенный дом семьи Осака, сестры находят артефакт "Камеру-Обскуру", единственное оружие против призраков. Первым серьезным противником для игроков становится Мияко Судо - дух девушки, погибшей в доме в поисках своего возлюбленного. Она активно атакует игрока, требуя навыков быстрого наведения камеры и использования "фатальных кадров" для победы.

В ремейке игроков ждут полностью обновленная графика и звук, улучшенная "Камера-Обскура", новые механики, новые локации, новый финал с песней “Utsushie” от Цуки Амано и бесплатное DLC с костюмами из Silent Hill f.