Жуткий трейлер ремейка Fatal Frame 2 раскрывает дату релиза и показывает обновленный геймплей хоррора

Во время State of Play Japan компания Koei Tecmo официально представила свежий трейлер Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake — переосмысления культового японского хоррора 2003 года. Видео не только демонстрирует обновлённую графику и систему управления, но и подтверждает дату выхода — 12 марта 2026 года.

Ремейк возвращает игроков в мрачную деревню, где две сестры-близнецы, Мио и Маю Амакура, теряют путь и оказываются среди бродящих призраков. Как и в оригинале, главным оружием против потусторонних сил остаётся "Камера Обскура" — устройство, способное сдерживать духов, запечатывая их в кадре. Разработчики полностью переработали визуальную составляющую, уделив особое внимание освещению, теням и реалистичной передаче фактур.

Среди новых механик — возможность держать сестёр за руки, что не только усиливает эмоциональную связь между ними, но и влияет на выживание: прикосновение восстанавливает силы и помогает избежать одержания. Камера получила дополнительные функции — фокусировку, масштабирование и фильтры, делающие охоту на призраков более напряжённой и разнообразной.

Ремейк также будет доступен в нескольких изданиях, включая Digital Deluxe Edition с цифровым артбуком, саундтреком и тематическими костюмами, а физическая Premium Box предложит коллекционные материалы, посткард-сет и акриловый брелок в форме алого мотылька.

Fatal Frame 2: Crimson Butterfly Remake выйдет 12 марта 2026 года на Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC и Nintendo Switch 2.