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Fatal Fury: City of the Wolves 24.04.2025
Экшен, Файтинг
5.6 46 оценок

Анонсирован третий сезон DLC для Fatal Fury: City of the Wolves

abrosnahat abrosnahat

Компания SNK представила третий сезон дополнительного контента для Fatal Fury: City of the Wolves. В течение шести месяцев разработчики будут выпускать по одному новому бойцу, а стартует сезон 23 июля с появлением Рика Страуда (Rick Strowd).

Расписание выхода персонажей выглядит следующим образом:

  • 23 июляRick Strowd
  • август 2026 годаDuck King
  • сентябрь 2026 годаKim Kaphwan
  • октябрь 2026 года — секретный персонаж
  • ноябрь 2026 годаLaocorn Gaudeamus
  • декабрь 2026 года — секретный персонаж

На данный момент разработчики не раскрывают личности двух оставшихся бойцов, которые появятся в октябре и декабре.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam и Epic Games Store).

Трейлеры 40 Обновления 6
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
Jinol

самая крутая поддержка, но из-за провального старта все равно не вырулят