Анонсирован третий сезон DLC для Fatal Fury: City of the Wolves

Компания SNK представила третий сезон дополнительного контента для Fatal Fury: City of the Wolves. В течение шести месяцев разработчики будут выпускать по одному новому бойцу, а стартует сезон 23 июля с появлением Рика Страуда (Rick Strowd).
Расписание выхода персонажей выглядит следующим образом:
- 23 июля — Rick Strowd
- август 2026 года — Duck King
- сентябрь 2026 года — Kim Kaphwan
- октябрь 2026 года — секретный персонаж
- ноябрь 2026 года — Laocorn Gaudeamus
- декабрь 2026 года — секретный персонаж
На данный момент разработчики не раскрывают личности двух оставшихся бойцов, которые появятся в октябре и декабре.
Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam и Epic Games Store).
самая крутая поддержка, но из-за провального старта все равно не вырулят