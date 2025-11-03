Чунь Ли из Street Fighter ворвалась в Fatal Fury: City of the Wolves

Компания SNK объявила о выходе дополнения с Чунь Ли — легендарной героиней серии Street Fighter, которая станет новым бойцом в Fatal Fury: City of the Wolves. Контент выйдет 5 ноября и добавит в игру персонажа, обладающего неповторимым стилем и мощными приёмами кунг-фу.

По описанию SNK, Чунь Ли — опытный агент из Метро-Сити, прибывшая в Саут-Таун, чтобы расследовать возрождение печально известного преступного синдиката. В поединке с местными бойцами, или “волками”, ей едва ли найдётся равный — разве что за исключением пылкой куноичи из клана Сирануи.

Вместе с героиней появятся новые истории в Аркадном режиме и отдельные «Эпизоды Саут-Тауна», где игроки смогут принять участие в одиночном RPG-приключении. Здесь Чунь Ли не только исследует криминальные тайны города, но и делится искусством кунг-фу с его жителями.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, PC (Steam, Epic Games Store) — а теперь в бой вступает и легендарная «Воительница Мира».