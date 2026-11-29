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Вышел открытый Rust-драйвер nvdriver v0.1 для видеокарт NVIDIA, созданный при помощи ИИ
Для Fatal Fury: City of the Wolves анонсировали сезон Rise of the Eclipse
Разработчик GTA 6 хвалит Rockstar после победы на голосовании против признания профсоюза
"Никто никого не заставляет": глава Bethesda высказался о новой Fallout от Obsidian
Энтузиасты адаптируют GTA VI для слабых видеокарт - на GeForce GTX 1650 без RT-ядер уже удалось достичь 16 FPS
Более 90 % типичных рабочих задач оказались не по силам ИИ-программистам
Драйверы NVIDIA записали на SSD пользователя 27 ТБ данных всего за пять месяцев - ему пришлось отключить фоновые службы
Microsoft раскрыла причину многолетних зависаний "Проводника" Windows 11 и устранила около 80% вызывавших их проблем
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15 отличных игр для слабых ПК, которые можно урвать на распродаже Steam "Чёрная пятница"
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SCS Software показала геймплей Dodge Challenger Hellcat из DLC RAM & Dodge для American Truck Simulator
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty - 25 лет назад Кодзима обманул игроков и заставил их усомниться в реальности
Костюмированная игра в роли Ирис и Ольгерда фон Эвереков из игры Ведьмак 3: Дикая Охота
Атмосферный образ вампирши Сераны из Skyrim воплотили в реальной жизни
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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