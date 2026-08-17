Duck King ворвётся в Fatal Fury: City of the Wolves 27 августа - король танца возвращается в Саут-Таун

SNK объявила дату выхода третьего DLC-персонажа для Fatal Fury: City of the Wolves. Duck King присоединится к ростеру файтинга 27 августа, вновь представив игрокам одного из самых колоритных бойцов серии.

Duck King известен как «король танца» из Саут-Тауна и мастер брейк-данса. Персонаж сохранил тесную связь с Терри Богардом: в юности Дак потерпел от него поражение, после чего между двумя бойцами сложилось дружеское соперничество.

Не менее важное место в истории персонажа занимает Pao Pao Café — культовое заведение Саут-Тауна, которое Дак особенно любит и где его можно часто встретить. Для героя это место практически стало вторым домом, а привычная жизнь Duck King неизменно связана с драками, весельем и танцами.

В Fatal Fury: City of the Wolves Дак вновь сможет продемонстрировать свой необычный стиль боя, основанный на стремительных движениях и танцевальной пластике. SNK также подчёркивает его любовь к ритму и умение превращать каждое появление на арене в настоящее представление.

Английскую версию персонажа озвучивает Седрик Уильямс, тогда как японский голос Duck King вновь принадлежит Анри Кацу.

Duck King станет третьим персонажем третьего сезона дополнительного контента Fatal Fury: City of the Wolves. Сам файтинг уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК.