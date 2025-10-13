Джо Хигаси возвращается в Fatal Fury: City of the Wolves - легендарный чемпион снова в деле

Разработчик SNK выпустил нового бойца для Fatal Fury: City of the Wolves — знаменитого чемпиона по муай-тай Джо Хигаси. Персонаж доступен для покупки отдельно или в составе первого сезонного пропуска. Его возвращение стало событием для фанатов, ведь последний раз Джо появлялся в ростере серии более двух десятилетий назад — в Fatal Fury: Wild Ambition (1999).

Известный как «Призывающий Бури», Джо снова выходит на арену Саут-Тауна, где его жёсткие удары ногами способны сокрушать даже сталь. В новой игре герой предстаёт не только как непобедимый боец, но и как кинозвезда — он снимается в биографическом фильме «Легенда о Джо», режиссёром которого выступает Чен Синзан.

Актёрский талант Джо раскрывается и в свежих сюжетных материалах. В аркадном режиме игроки смогут принять участие в съёмках фильма, погрузившись в историю о сражениях и славе мастера муай-тай. А в «Эпизодах Саут-Тауна» Хигаси получит собственную RPG-линейку, где будет путешествовать по городу и вспоминать своё знакомство с ученицей Причей, добившейся громких побед под его наставлением.

Озвучивают героя Кевин Эндрю Ривера (английская версия) и Кодзо Мито (японская). Обновление уже доступно на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC (Steam и Epic Games Store). Возвращение Джо Хигаси подтверждает — классика SNK по-прежнему умеет удивлять и вдохновлять.