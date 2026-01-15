Файтинг Fatal Fury: City of the Wolves готовится к новому сезону DLC - каждый месяц новый боец

Компания SNK официально анонсировала второй сезон загружаемого контента для файтинга Fatal Fury: City of the Wolves. В рамках сезона разработчики будут выпускать по одному новому персонажу каждый месяц, начиная с 22 января 2026 года.

Первым в списке станет Ким Джэ Хун, за ним последуют Кошмарный Гис в феврале, Синяя Мэри в марте и Вольфганг Краузер в апреле. Два последних месяца сезона — май и июнь — будут посвящены «загадочным персонажам», о которых SNK пока держит интригу.

Игроков ждут новые боевые стили и комбинации атак, что позволит освежить опыт прохождения и добавить стратегические возможности в онлайн-сражениях. Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и PC через Steam и Epic Games Store, так что фанаты файтингов могут заранее готовиться к новым вызовам.