Файтинг Fatal Fury: City of the Wolves пополняется мощным бойцом Джо Хигаси

SNK продолжает развивать свой файтинг Fatal Fury: City of the Wolves, возвращая культовую франшизу к жизни на фоне доминирования таких серий, как Tekken, SoulCalibur, Mortal Kombat и Street Fighter. Японский разработчик активно инвестирует в старый IP, и в апреле этого года игра получила высокие оценки критиков, что укрепило её позиции и позволило SNK иметь ещё одну сильную франшизу наряду с The King of Fighters.

На этот раз в проект добавлен новый боец — Джо Хигаси, мастер муай-тай. Его появление в игре стало долгожданным событием, ведь ранее игрокам действительно не хватало персонажа с таким стилем боя. Разработчики представили обширный материал, демонстрирующий ключевые удары и приёмы Джо, подчёркивая его силу и скорость, что делает его серьёзным соперником для любого противника.

Джо Хигаси будет доступен на всех платформах, где вышла Fatal Fury: City of the Wolves, и его добавление показывает, что SNK последовательно развивает возрожденный файтинг, не забывая о классических персонажах. Для фанатов серии это отличный повод вернуться в игру и опробовать новые возможности.

С добавлением Хигаси игра получает дополнительную глубину стратегий и комбо, а также оживляет соревновательный процесс, делая каждый поединок ещё более захватывающим. SNK явно нацелена на то, чтобы Fatal Fury вновь заняла достойное место среди топовых файтингов современности.