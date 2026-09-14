Файтинг Fatal Fury: City of the Wolves возвращает легенду - Ким Капхван станет доступен 24 сентября

SNK объявила дату выхода нового персонажа третьего сезона DLC для Fatal Fury: City of the Wolves. Легендарный мастер тхэквондо Ким Капхван станет доступен игрокам 24 сентября.

Ким Капхван — один из наиболее известных бойцов серии Fatal Fury и наставник Ким Дон Хвана и Ким Чжэ Хуна. Несмотря на признание своих навыков, он не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает тренироваться, стремясь стать ещё сильнее. Его стиль боя по-прежнему строится вокруг стремительных и мощных ударов ногами, которые персонаж использует для борьбы со злом.

В английской версии игры Ким Капхвана озвучивает Джун Юн, а в японской — Кунихиро Кавамото.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam и Epic Games Store. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет 22 октября.