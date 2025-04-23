Fatal Fury: City of the Wolves получила хорошие отзывы от журналистов в преддверии выхода

Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series, и критики уже успели ознакомиться с игрой. Обзорные оценки положительные, многие отмечают отличное возвращение серии новой части франшизы спустя 25 лет.

На основе 34 рецензий Fatal Fury: City of the Wolves получила средний балл 79/100, а уровень рекомендаций составляет 88%. В большинстве отзывов оценки варьируются от 70 до 90, при этом критики подчеркивают, что игра не доходит до уровня таких титулов, как Street Fighter 6 или Tekken 8, но всё равно остаётся достойным представителем файтингов.

Несмотря на то, что игра не достигает уровнем однопользовательских хитов или сетевой составляющей конкурентов, City of the Wolves — один из наиболее глубоких и захватывающих файтингов последних лет

— Gfinity, 80/100

Fatal Fury: City of the Wolves — триумфальное возвращение легендарной серии SNK, сочетающее классическую двухмерную механику с новыми системами и ярким городским стилем. Благодаря сбалансированному составу, высокой глубине боя и полной кросс-игре она выделяется среди современных файтингов, хотя наличие некоторых недоработанных элементов и поверхностный режим RPG не позволяют назвать её совершенной

— Noisy Pixel, 85/100

Понимание целевой аудитории у игры не совсем четкое. В верхней части — удовольствия от боя, но казуальные игроки могут остаться равнодушными, а присутствие множества побочных персонажей и сценических песен мешает восприятию игры как серьёзного проекта

— TheSixAxis, 60/100

СМИ не понравился интерфейс в меню и слишком малое число обучающих элементов, из-за чего запасть на игру на первых порах может быть проблемно.