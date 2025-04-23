Fatal Fury: City of the Wolves получила хорошие отзывы от журналистов в преддверии выхода

Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series, и критики уже успели ознакомиться с игрой. Обзорные оценки положительные, многие отмечают отличное возвращение серии новой части франшизы спустя 25 лет.
На основе 34 рецензий Fatal Fury: City of the Wolves получила средний балл 79/100, а уровень рекомендаций составляет 88%. В большинстве отзывов оценки варьируются от 70 до 90, при этом критики подчеркивают, что игра не доходит до уровня таких титулов, как Street Fighter 6 или Tekken 8, но всё равно остаётся достойным представителем файтингов.
Несмотря на то, что игра не достигает уровнем однопользовательских хитов или сетевой составляющей конкурентов, City of the Wolves — один из наиболее глубоких и захватывающих файтингов последних лет
— Gfinity, 80/100
Fatal Fury: City of the Wolves — триумфальное возвращение легендарной серии SNK, сочетающее классическую двухмерную механику с новыми системами и ярким городским стилем. Благодаря сбалансированному составу, высокой глубине боя и полной кросс-игре она выделяется среди современных файтингов, хотя наличие некоторых недоработанных элементов и поверхностный режим RPG не позволяют назвать её совершенной
— Noisy Pixel, 85/100
Понимание целевой аудитории у игры не совсем четкое. В верхней части — удовольствия от боя, но казуальные игроки могут остаться равнодушными, а присутствие множества побочных персонажей и сценических песен мешает восприятию игры как серьёзного проекта
— TheSixAxis, 60/100
СМИ не понравился интерфейс в меню и слишком малое число обучающих элементов, из-за чего запасть на игру на первых порах может быть проблемно.
всегда не понимал концепцию серии, то файтинг (притом проигрывал даже плешивому стрит файтеру) то бит эм ап (в разы скучнее стритс оф рейдж)
уже на торрентах