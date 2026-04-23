Fatal Fury: City of the Wolves получила сюжетный режим - редкий шаг для файтингов и попытка оживить интерес к серии

SNK готовит крупное обновление для Fatal Fury: City of the Wolves — патч «Wolves’ Destiny» выйдет 24 апреля и заметно расширит привычную формулу серии. Главным нововведением станет полноценный сюжетный режим — впервые за всю историю Fatal Fury.

В центре истории окажется противостояние Вольфганга Краузера и Каина. Кампания объёмом более 15 000 слов получит полную озвучку и почти 150 иллюстраций, что скорее напоминает визуальную новеллу, чем классический файтинг. Такой подход выглядит как попытка конкурировать с современными представителями жанра, где сюжет давно перестал быть формальностью.

Помимо этого, в игру добавят самого Краузера, вернут режим с выбиванием за арену, улучшат онлайн через единый хаб и расширят возможности управления. Отдельно стоит отметить появление бюджетного издания за $19.99 — шаг, явно направленный на привлечение новой аудитории.

Всё это выглядит как осознанная попытка SNK вдохнуть новую жизнь в серию. В последние годы файтинги всё чаще делают ставку на одиночный контент — и на этом фоне «Wolves’ Destiny» выглядит не просто обновлением, а проверкой: готова ли классика играть по новым правилам.