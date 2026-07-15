Fatal Fury: City of the Wolves расширяет вселенную: новый трейлер намекает на следующих бойцов и развитие сюжета

SNK представила новый анимационный трейлер Fatal Fury: City of the Wolves под названием The Saga Continues, который не только напоминает о продолжающейся поддержке файтинга, но и намекает на будущие пополнения ростера. Хотя ролик не содержит игрового процесса, он демонстрирует сразу нескольких знаковых персонажей, которых фанаты давно хотят увидеть в игре.

В трейлере появляются Дак Кинг, Ким Капхван, Рик Строуд и Лаокорн Гаудеамус. При этом SNK пока официально не подтвердила их в качестве будущих DLC-бойцов. Тем не менее Рик Строуд и Лаокорн ранее уже фигурировали среди возможных кандидатов на расширение состава, поэтому ролик лишь усилил ожидания сообщества.

Основной акцент трейлера сделан на втором сезонном абонементе. Помимо уже вышедшего Кенширо из Fist of the North Star, в Season 2 Pass входят Мистер Карате, Ким Чжэ Хун, Найтмэр Гиз, Блу Мэри и Вольфганг Краузер. Всего разработчики планируют выпустить шесть персонажей, часть из которых появится в ближайшие месяцы.

Особое внимание SNK уделила Кенширо. Незадолго до его релиза студия подробно показала его боевой стиль, основанный на технике Хокуто Синкен. Персонаж делает ставку на агрессивный ближний бой, сложные цепочки комбо и атаки по жизненно важным точкам противника, что делает его одним из самых технически сложных бойцов в игре.

Кенширо также получил полноценную сюжетную линию. В Arcade Mode герой пытается понять, как оказался во вселенной Fatal Fury, а затем вступает в турнир King of Fighters, чтобы встретиться с Вольфгангом Краузером. В режиме «Эпизоды Саут-Тауна» его история продолжается: вместе с героями серии он расследует загадочное распространение смертельного яда в Саут-Сити.

Появление новых персонажей в анимационном трейлере показывает, что SNK намерена развивать не только ростер, но и общую сюжетную линию Fatal Fury: City of the Wolves. Даже без официальных анонсов ролик уже дал поклонникам немало поводов для обсуждений и ожиданий следующих обновлений.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PC, PS4, PS5 и Xbox Series X/S.