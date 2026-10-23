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Fatal Fury: City of the Wolves 24.04.2025
Экшен, Файтинг
5.5 49 оценок

Fatal Fury: City of the Wolves встречает "Токийских мстителей" - контент кроссовера уже доступен

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Бойцы из популярного аниме «Токийские мстители» добрались до Fatal Fury: City of the Wolves. Компания SNK представила анимационный трейлер необычного кроссовера, посвящённого появлению Мандзиро Сано и Кэна Рюгудзи в файтинге.

Поклонники Tokyo Revengers наверняка узнают этих персонажей по прозвищам Майки и Дракен. Два ключевых участника банды «Токийская свастика» теперь стали частью вселенной Fatal Fury, где привычные уличные разборки уступают место зрелищным поединкам.

Новый ролик выполнен в аниме-стилистике и показывает героев в атмосфере классического японского боевика. Кроссовер объединяет две франшизы, в которых драки и соперничество между сильными бойцами занимают центральное место.

Fatal Fury: City of the Wolves доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и PC в Steam.

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