Главный злодей из мультфильма возвращается спустя 32 года - Лаокорн появится в City of the Wolves 19 ноября

SNK объявила дату выхода шестого персонажа третьего сезона FATAL FURY: City of the Wolves. 19 ноября 2026 года состав бойцов пополнит Лаокорн Гаудеамус — главный антагонист полнометражного аниме-фильма Fatal Fury: The Motion Picture, вышедшего в 1994 году. Вместе с персонажем добавят отдельный Arcade Mode и сюжетные эпизоды Episodes of South Town.

В оригинальном фильме режиссёра Масами Обари Лаокорн противостоял Терри Богарду и его союзникам в борьбе за легендарные Доспехи Марса. Он и его сестра-близнец Сулия происходят из древнего рода Гаудеамус, а сам Лаокорн стремится завладеть артефактом, чтобы превзойти человечество и обрести божественную силу. Ему помогает верный Триумвират.

В City of the Wolves персонаж продолжит поиски Доспехов Марса. Согласно биографии бойца, узнав, что последний элемент доспехов стал одним из призов турнира KOF, Лаокорн решает принять в нём участие. Теперь игроки смогут узнать, чем закончится его стремление к божественному могуществу.

Английскую версию персонажа озвучил Брэнден Лоэра, японскую — Синичиро Мики. SNK также выпустила трейлер бойца и отдельный видеообзор Fatal Fury: The Motion Picture, напоминающий о его первоначальном появлении.

Лаокорн станет шестым дополнительным персонажем третьего сезона. В декабре к игре присоединится Рейна из TEKKEN 8 — она завершит состав бойцов сезонного абонемента.