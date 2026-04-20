Император тьмы возвращается: Вольфганг Краузер ворвётся в Fatal Fury уже на следующей неделе

Файтинг Fatal Fury: City of the Wolves продолжает расширять ростер персонажей: уже 24 апреля в игру добавят Вольфганга Краузера — культового антагониста, впервые появившегося в Fatal Fury 2. Его возвращение станет частью второго сезонного пропуска и приурочено к годовщине проекта.

Краузер, известный как «Император тьмы», считался погибшим после битвы с Терри Богардом, однако теперь он вновь выходит на арену, движимый жаждой реванша. В бою персонаж делает ставку на мощь и давление: в его арсенале — сокрушительные удары, захваты, воздушные атаки и разнообразные броски, способные держать соперника в постоянном напряжении. Несмотря на относительно медленные анимации, его сила делает каждую ошибку противника фатальной.

Помимо участия в стандартных режимах, Краузер получит собственную сюжетную линию в «Эпизодах Саут-Тауна», что позволит глубже раскрыть его мотивы и историю возвращения.

Накануне релиза, 23 апреля, разработчики проведут специальную трансляцию, где подробнее расскажут об обновлении и будущих изменениях. Напомним, Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PS4, PS5, PC и Xbox Series X|S.