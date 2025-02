Каин Р. Хайнлайн присоединится к составу бойцов Fatal Fury: City of the Wolves

На прошедшем EVO 2025 компания SNK представила новый трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves, раскрыв состав бойцов для бета-тестирования и первый сезонный пропуск. Главной звездой стал Каин Р. Хайнлайн — финальный босс Garou: Mark of the Wolves, который теперь станет играбельным персонажем.

Каин — шурин Гиза Говарда и дядя Рока Говарда, владеющий пирокинезом. Он атакует огненными шарами и может взрывать их в комбо. В City of the Wolves он объединяется с Роком, чтобы спасти свою сестру и мать главного героя, участвуя в новом турнире King of Fighters.

Каин станет доступен в бета-тестировании, которое пройдет с 20 по 24 февраля. Полноценный релиз Fatal Fury: City of the Wolves запланирован на 24 апреля для Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 и PC.