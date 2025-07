Кен Мастерс из Street Fighter ворвётся в Fatal Fury: City of the Wolves - SNK объединяет вселенные

SNK официально анонсировала нового бойца для Fatal Fury: City of the Wolves, и им стал не кто иной, как легендарный Кен Мастерс из с Герой появится в игре этим летом в рамках первого сезона DLC, а озвучит его Дэвид Матранга.

По сюжету Кен, ветеран боевых искусств из Метро-Сити, оказывается втянут в тёмные дела Саус-Тауна. Он стремится очистить своё имя и завершить дело, в которое был несправедливо вовлечён. На улицах города его путь пересекается с Легендарным Волком — символом серии Fatal Fury.

Это не единственный гость из вселенной Street Fighter. Зимой 2025 года в игре появится и Чунь Ли — ещё одна знаковая фигура в мире файтингов.

Fatal Fury: City of the Wolves выходит за рамки классических сражений. В игре представлен режим Episodes of South Town — одиночная RPG-кампания, где бои приносят опыт и навыки, а персонажи развиваются и открывают новые способности.