Кенширо ворвётся в Fatal Fury: City of the Wolves уже в июне - SNK показала первый трейлер культового героя

SNK представила первый трейлер Кенширо — нового бойца второго сезона DLC для Fatal Fury: City of the Wolves. Легендарный герой манги и аниме Fist of the North Star присоединится к ростеру уже в июне, а посетители EVO 2026 смогут опробовать персонажа на специальной демонстрации с 26 по 28 июня в Лас-Вегасе.

Появление Кенширо продолжает курс SNK на громкие кроссоверы. Один из самых узнаваемых персонажей японской поп-культуры перенесёт в файтинг свой фирменный стиль боя, основанный на смертоносной технике Хокуто Синкен. В новом трейлере разработчики показали часть его приёмов, а также первые кадры игрового процесса.

По сюжету Fatal Fury: City of the Wolves герой оказывается в Саут-Тауне — городе, который сильно отличается от постапокалиптического мира, знакомого поклонникам Fist of the North Star. В аркадном режиме Кенширо объединится с Терри Богардом, Хокутомару и Хотару, чтобы принять участие в турнире King of Fighters и бросить вызов Вольфгангу Краузеру.

Дополнительная сюжетная линия появится и в режиме Episodes of South Town. Здесь Кенширо предстоит расследовать происхождение загадочного миазма, распространившегося по улицам города. В ходе истории он встретится с рядом знакомых персонажей Fatal Fury, включая Терри и Май Сирануи.

Кроссовер выглядит особенно примечательным благодаря схожести образов обеих франшиз. И Fatal Fury, и Fist of the North Star давно считаются важными произведениями японской массовой культуры, а их герои неоднократно вдохновляли друг друга на протяжении десятилетий.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и PC. Релиз Кенширо станет одним из ключевых обновлений второго сезона контентной поддержки и ещё одним шагом SNK в расширении состава бойцов за счёт культовых приглашённых персонажей.