Криштиану Роналду станет бойцом в Fatal Fury: City of the Wolves

Футболист Криштиану Роналду неожиданно пополнил ростер Fatal Fury: City of the Wolves. Его участие в проекте SNK обсуждали давно, но теперь он официально появился в игре как играбельный персонаж.
В анонсирующем трейлере можно увидеть его фирменный боевой стиль, сочетающий элементы футбола и боевых искусств. По сюжету Роналду прибыл в Сауттаун, чтобы отточить свои «новые футбольные навыки». Его арсенал включает удары ногами, воздушные атаки и даже управление энергетическим шаром, который можно запускать как с земли, так и в прыжке.
Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на PS5, PS4, Xbox Series X/S и PC. Предзаказчики получат три дня раннего доступа. Также анонсирован Season Pass 1, который добавит пять DLC-бойцов, включая Энди Богарда, Джо Хигаси, Мистера Бига, Чун-Ли и Кена Мастерса.
Кого он привлечёт? Фанаты футбола не целевая аудитория файтингов. Есть ли смысл в таких гостевых чарах. Вот я понимаю в т8 были слухи давно про длс баки,он подходит как гостевой чар. Он бы смог привлечь к теккену фанатов франшизы, и прорекламировал бы франшизу боец баки среди игроков.но его нет в игре как вообще подбирают гостевых чаров? Загадка.
Ну почему ж, фанаты футбола очень любят файтинги, но есть нюанс :D
Ты видел как он плачет? Только за это уже Оскар надо дать.
Рональду надо было в Стрит Файт заглянуть
Вы шо угараете? Какой боец из ЧСВ плаксы? Его только в гей порно нейронкой сувать.
Надо было Мбаппе брать) Но видать много денех запросил )
Арабы чот совсем охренели(
😂😂 // Артём Савельев
эм...
так футболист же...
нафуя??? // Иван Марков
Сииииииииии
Хоть бы на озвучку позвали тогда уж.
Не похож, но выглядит прикольно.
Почему эта игра выглядит как стри файтер 6, но с АлиЭкспресс?
Наверняка кто не знаком с футболом то смотрят и думают кто этот негр