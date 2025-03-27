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Fatal Fury: City of the Wolves 24.04.2025
Экшен, Файтинг
5 24 оценки

Криштиану Роналду станет бойцом в Fatal Fury: City of the Wolves

butcher69 butcher69

Футболист Криштиану Роналду неожиданно пополнил ростер Fatal Fury: City of the Wolves. Его участие в проекте SNK обсуждали давно, но теперь он официально появился в игре как играбельный персонаж.

В анонсирующем трейлере можно увидеть его фирменный боевой стиль, сочетающий элементы футбола и боевых искусств. По сюжету Роналду прибыл в Сауттаун, чтобы отточить свои «новые футбольные навыки». Его арсенал включает удары ногами, воздушные атаки и даже управление энергетическим шаром, который можно запускать как с земли, так и в прыжке.

Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на PS5, PS4, Xbox Series X/S и PC. Предзаказчики получат три дня раннего доступа. Также анонсирован Season Pass 1, который добавит пять DLC-бойцов, включая Энди Богарда, Джо Хигаси, Мистера Бига, Чун-Ли и Кена Мастерса.

-13
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
EntertainingIo

Кого он привлечёт? Фанаты футбола не целевая аудитория файтингов. Есть ли смысл в таких гостевых чарах. Вот я понимаю в т8 были слухи давно про длс баки,он подходит как гостевой чар. Он бы смог привлечь к теккену фанатов франшизы, и прорекламировал бы франшизу боец баки среди игроков.но его нет в игре как вообще подбирают гостевых чаров? Загадка.

4
Wing42
Фанаты футбола не целевая аудитория файтингов.

Ну почему ж, фанаты футбола очень любят файтинги, но есть нюанс :D

2
hpi

Ты видел как он плачет? Только за это уже Оскар надо дать.

0
Andrey Nikiforov Wing42

Рональду надо было в Стрит Файт заглянуть

0
Даздрасен Дыклоп

Вы шо угараете? Какой боец из ЧСВ плаксы? Его только в гей порно нейронкой сувать.

1
kolinmah

Надо было Мбаппе брать) Но видать много денех запросил )

0
Sider999

Арабы чот совсем охренели(

0
Пользователь ВКонтакте

😂😂 // Артём Савельев

0
Пользователь ВКонтакте

эм...
так футболист же...
нафуя??? // Иван Марков

0
MeduZaRUS

Сииииииииии

0
Олег Дудин

Хоть бы на озвучку позвали тогда уж.

0
Andrey Nikiforov

Не похож, но выглядит прикольно.

0
Гамер132

Почему эта игра выглядит как стри файтер 6, но с АлиЭкспресс?

-1
MNM 1985
-2
Pastoral

Наверняка кто не знаком с футболом то смотрят и думают кто этот негр

1