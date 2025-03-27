Криштиану Роналду станет бойцом в Fatal Fury: City of the Wolves

Футболист Криштиану Роналду неожиданно пополнил ростер Fatal Fury: City of the Wolves. Его участие в проекте SNK обсуждали давно, но теперь он официально появился в игре как играбельный персонаж.

В анонсирующем трейлере можно увидеть его фирменный боевой стиль, сочетающий элементы футбола и боевых искусств. По сюжету Роналду прибыл в Сауттаун, чтобы отточить свои «новые футбольные навыки». Его арсенал включает удары ногами, воздушные атаки и даже управление энергетическим шаром, который можно запускать как с земли, так и в прыжке.

Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на PS5, PS4, Xbox Series X/S и PC. Предзаказчики получат три дня раннего доступа. Также анонсирован Season Pass 1, который добавит пять DLC-бойцов, включая Энди Богарда, Джо Хигаси, Мистера Бига, Чун-Ли и Кена Мастерса.