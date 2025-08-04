Легенда на ринге: Кен вступает в бой в City of the Wolves

SNK официально объявила о выходе нового DLC-персонажа для Fatal Fury: City of the Wolves — легендарного бойца из Street Fighter Кена Мастерса. Обновление станет доступно уже сегодня.

Кен — ветеран уличных боёв и бывший чемпион США по боевым искусствам. В этот раз он прибывает в Саут-Таун из Метро-Сити, чтобы разобраться с делом, в котором оказался несправедливо замешан. Его встреча с Легендарным Волком обещает стать началом нового витка судьбы.

Персонажа озвучивают Дэвид Матранга (английская версия) и Юдзи Киси (японская версия), сохраняя узнаваемый стиль Кена — стремительный, агрессивный, с фирменным арсеналом приёмов.

Fatal Fury: City of the Wolves уже доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, а также на ПК через Steam и Epic Games Store.