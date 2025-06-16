Легенда возвращается: Энди Богард появится в Fatal Fury: City of the Wolves уже 24 июня

SNK официально анонсировала дату выхода первого DLC-персонажа для Fatal Fury: City of the Wolves — и им станет не кто иной, как Энди Богард, один из самых узнаваемых бойцов франшизы. DLC выйдет 24 июня и станет стартом для послерелизной поддержки игры.

Энди получит собственную сюжетную линию как в режиме Episodes of South Town, так и в Arcade Mode. Персонаж включён в Season Pass, который входит в комплект Special Edition стоимостью 59,99 евро. Поскольку это единственное доступное на рынке издание, игрокам не придётся платить дополнительно — весь контент Season Pass будет разблокирован сразу.

По описанию SNK, Энди — мастер боевых искусств Ширануи и легендарный синоби Саут-Тауна. Сейчас он помогает Май тренировать новых бойцов в деревне своего клана. Его подопечный Хокутомару повзрослел, и Энди готов к дуэли — как учитель и ученик, как равные. Но впереди у него и другое испытание: бой, о котором он мечтал всю жизнь.

Возвращение Энди Богарда — сильное заявление от SNK. Это не только дань уважения классическим фанатам, но и удачный способ удержать внимание к игре в первые месяцы после запуска.